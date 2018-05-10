بالفيديو: إطلاق صفارات الإنذار في الجولان المحتل وسماع دوي انفجارات

نشرت القناة الإسرائيلية العاشرة، فجر الخميس، شريط فيديو وثق لحظة إطلاقات صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات في الجولان المحتل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إطلاق صفارت الإنذار في مرتفعات الجولان المحتلة, بعد ان استهدفت عشرات الصواريخ المنطلقة من سوريا مراكز حساسة للجيش الاسرائيلي, شاهدوا الفيديو:



و بحسب مصادر الميادين, فان المراكز العسكرية الاسرائيلية المستهدفة هي:

1- مركز عسكري رئيسي للاستطلاع و الرصد.

2- مقر سرية حدودية من وحدة الجمع الصوري 9900

3- مركز عسكري رئيسي للتنصت على الشبكات السلكية و اللاسلكية بالسلسلة الغربية.

4- مركز عسكري رئيسي لعمليات التشويش الالكتروني

5- محطات اتصالات لأنظمة التواصل و الارسال

6- مرصد لوحدة أسلحة دقيقة موجهة أثناء عملية برية

7- مهبط مروحيات عسكرية

8- مقر القيادة العسكرية الاقليمية للواء 810

9- مقر فيادة قطاع كتائب عسكرية في حرمون

10- المقر الشتوي للوحدة الثلجية الخاصة ( البنستيم)

فيما أكد شهود عيان لوكالة أوقات الشام الاخبارية أن ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ اﺴﺘﻬﺪﻑ ﺑﻌﺪﺓ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﻮﺍﻗﻊ للجيش الاسرائيلي ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻮﻫﺪ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﻟﺤﻈﺔ ﻧﺰﻭﻟﻪ.

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