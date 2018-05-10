تسريبات عن مواصفات آيفون “X Plus” القادم

كشفت تسريبات أن جهاز آيفون X Plus، المقرر أن تعلن عنه شركة أبل في أيلول المقبل، سيكون بنفس حجم جهاز آيفون 8 Plus الحالي.

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز الجديد بشاشة OLED مشابهة للشاشة الحالية، كما سيتضمن ميزة بصمة الوجه، وسيكون رفيعا للغاية مع شقّ علوي.

ومن المحتمل أن يتضمن الجهاز الجديد أنظمة خرائط متقدمة، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء.

وتخطط أبل لإطلاق طراز واحد على الأقل من هواتف آيفون في عام 2019 من تلك التي تتميز بنظام كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 12 ميغا بيكسل.

ويمكن لهذا الكاميرا تثبيت الصورة البصرية، مما يساعد على جعل الصور أقل ضبابية، وينتج لقطات فيديو أكثر سلاسة. ويأتي حاليا iPhone X وiPhone 8 Plus مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل.

(سكاي نيوز)

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