1500 كلم مربع من بادية دير الزور بقبضة الجيش بعد عملية خاطفة ضد إرهابيي داعش فيها

تمكنت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في البادية السورية، من طرد إرهابيي التنظيم من القطاع والسيطرة على 1500 كلم مربع.

نفذ الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة، عملية عسكرية خاطفة لتطهير بادية دير الزور من فلول تنظيم داعش الإرهابي، سيطرت خلالها على مساحات واسعة بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد والعتاد.

مصدر عسكري لفت إلى أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت منذ فجر اليوم، عملية لتطهير بادية دير الزور من جيوب إرهابيي “داعش” وبسطت سيطرتها على مساحة تقدر بنحو 1500 كم مربع، بعد أن تمكنت من تطهير مناطق الفيضة وفيضة بن موينع والطماح إلى الجنوب الغربي من دير الزور بنحو 80 كم.

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش انطلقت من مفرق الميادين وتقدمت لمسافة أكثر من 60 كم في عمق البادية، لتقطع بذلك طرقاً حيوية للإرهابيين في عمق البادية الأمر الذي يؤمن مزيداً من الحماية لريف دير الزور الشرقي، مبيناً أن عمليات الجيش أسفرت أيضاً عن القضاء على أعداد من إرهابيي التنظيم التكفيري وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

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