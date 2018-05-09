أجور الفنانين في مسلسلات رمضان 2018 أرقام فلكية.. أعلاها عادل إمام بـ 60 مليون جنيه

لم يعد موسم شهر رمضان يمثل ذروة مواسم الدراما في المستوى الفني فقط، إنما في الأجور الخيالية للنجوم التي واصلت صعودها لتحقق أرقام خيالية، وأعلاها للممثل المصري عادل إمام بـ 60 ألف جنيه، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أعلى أجر عن الفنانات العرب بـ 20 مليون جنيه

و مع تزايد المنافسة بين شركات الإنتاج على خطف “نجوم الشباك”، والصراع على المقدمة، كان العام 2018 محسوم للفنان عادل إمام بأجر 60 ميلون جنيه عن مسلسل “عوالم خفية”.

ونشرت مجلة “سيدتي” قائمة بأجور نجوم المسلسلات العربية في رمضان، وحصل محمود رمضان 45 مليون جنيه عن مسلسل “نسر الصعيد”، و أحمد عز 32 مليون جنيه عن بطولة مسلسل “أبو عمر المصري”، و يحيى الفخراني 22 مليون جنيه عن مسلسل “بالحجم العائلي”.

و حصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أعلى أجر للفنانات في مسلسلات رمضان 2018 عن مسلسل “لعنة كارما” بـ 20 مليون جنيه، والفنانة يسرا 15 مليون جنيه عن مسلسل “لدينا أقوال آخرى”، والفنانة غادة عبد الرازق 15 مليون جنيه عن مسلسل “ضد مجهول”.

تلفزيون الخبر

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