“داعش” يعرض مشاهد حطام مروحية روسية شرق سوريا

بثت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم الدولة فيديو، يظهر حطام مروحية روسية سقطت شرقي سوريا، الاثنين.

وأظهر الفيديو عددا من جنود تنظيم الدولة وهم يتفقدون حطام المروحية الروسية من طراز (كا-52).

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الاثنين، تحطم مروحية عسكرية تابعة لها، شرقي سوريا، ومقتل طاقمها.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ “مروحية عسكرية من طراز (كا-52)، تابعة للقوات الروسية تحطمت شرقي الأراضي السورية، ما أسفر عن مقتل طياريها (اثنين)”، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأضاف البيان أن “التحقيقات الأولية تُشير إلى أن الحادث ناجم عن خلل فني على الأرجح”.

وأشار إلى أن فريق إنقاذ “تمكن من العثور على جثماني الطيارَين، ونقلهما إلى القاعدة التي انطلقت منها المروحية”، وفق المصدر ذاته.

ولم تحدد الوزارة الجهة التي يتبعها فريق الإنقاذ أو اسم القاعدة التي انطلقت منها المروحية.

يشار إلى أن المروحية “كا -52” تعرف باسم (التمساح).

وكالات

﻿