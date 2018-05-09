انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة دمشق

هزّ صوت انفجار عنيف العاصمة دمشق صباح اليوم في ساحة الميسات.

الانفجار الذي حصل في الميسات ناتج عن سيارة مفخخة، وأسفر التفجيرعن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 1٤ آخرين كحصيلة أولية بحسب دمشق الآن .

وتظهر الصور الحجم الكبير للأضرار الناجمة عن هذا الانفجار في ساحة الميسات.

انفجار سيارة مفخخة وسط العاصمة دمشق السابق 1 من 5 التالي

وقام فرع إطفاء دمشق بإطفاء الحرائق وتم إخلاء الجرحى والمصابين من قبل قوات الدفاع المدني.

يذكر أن العاصمة دمشق قد شهدت صباح اليوم إنفجار عدة قذائف صاروخية في أنحاء متفرقة منها.

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