فيديو يظهر إمكانيات روبوت مقاتل في خدمة القوات السورية

نشرت وزارة الدفاع الروسية على اليوتيوب فيديو عن إمكانيات الآلية العسكرية الروبوتية الخالية من طاقم بشري المعروفة باسم “أوران-6”.

وكانت هذه الآلية التي توكل إليها مهمة إزالة الألغام، في خدمة القوات المسلحة السورية أثناء إزالة الألغام التي زرعها الإرهابيون في مدن تدمر وحلب ودير الزور.

وبالإضافة إلى قدرة “أوران-6” على التعامل مع المتفجرات وإبطال مفعولها عبر تفجيرها، يُظهر الفيديو قدرة روبوت “أوران” (اليورانيوم) على اجتياز العوائق في منطقة وعرة، وأداءه في منطقة جبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن روبوت “أوران-6” الذي يبلغ وزنه ستة أطنان، مزود بأربع كاميرات فيديو التي تمكّنه من رصد كل شيء حوله وبمختلف الأدوات للتعامل مع الألغام.

ويستطيع الروبوت إزالة الألغام أثناء الحركة بسرعة تصل إلى ثلاثة كيلومترات في الساعة.

ويستطيع الروبوت تحمُّل انفجار تصل شدته إلى 60 كيلوغراما من مادة التروتيل. ويديره مشغِّله من مسافة تصل إلى 1 كيلومتر.