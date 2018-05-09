بالصور: “فضيحة” تهز أركان “داعش” في سوريا

ضربت فضيحة اخلاقية أركان تنظيم “داعش” الإرهابي، في سوريا مؤخرا، عقب الكشف عن قيام أحد عناصر التنظيم بإقامة علاقة محرمة مع زوجة عنصر آخر.

بطل الواقعة الإباحية يدعى “توفيق أبورتيمة” والملقب بـ”أبو عبدالله الغزاوي” نسبة إلى موطنه الأصلى –قطاع غزة- وتحديدا من سكان مدينة رفح بالقطاع.

وبحسب ما تسرب من معلومات حول الواقعة، أقدم “الغزاوي” وهو من مواليد 1992، على ارتكاب واقعة زنا مع زوجة صديقه الذي يقاتل إلى جواره في صفوف التنظيم الإرهابي بـ”دير الزور” في سوريا.

وعقب انتشار العلاقة المحرمة بين عناصر التنظيم الإرهابى، مع تكرار الفعل الفاحش بين الشاب الغزاوي وزوجة صديقه، قامت عناصر ما تسمى بـ”شرطة الحسبة” باعتقاله والتحقيق معه فيما نسب له، وبعد التحقق من صدق الرواية المتداولة وثبوتها، قامت شرطة الحسبة بإعدام “أبو رتيمة” بجوار أحد المساجد في دير الزور، وأبلغ التنظيم عائلته في القطاع مقتله في غارة جوية للتكتم على الواقعة وعدم شيوعها.

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قناة العالم