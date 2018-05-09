وسائل إعلام: وزير النقل السوري يطلب فتح المعابر الحدودية مع الأردن

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن وزير النقل السوري علي حمود طلب من الوفد الصناعي والتجاري الأردني الذي يزور دمشق، المساعدة في فتح المعابر الحدودية، الرابطة بين الأردن وسوريا.

ونقل موقع “خبرني” الأردني عن حضور للاجتماع، أن الوزير السوري طلب مساعدة الوفد من أجل تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

من ناحيتهم، طالب ممثلو غرف الصناعة والتجارة في سوريا، واتحاد المصدرين السوريين، بإعادة تفعيل نقل البضائع، عبر القطار بين البلدين.

هذا، ويقوم وفد أردني، يضم ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة في المملكة الهاشمية ومستثمرين ومقاولي الإنشاءات، بزيارة دمشق، حيث يلتقي عددا من المسؤولين السوريين.

المصدر: موقع “خبرني”