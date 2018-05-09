خطة عمل لضبط الأسواق والأسعار خلال رمضان !!

كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الدكتور حسام نصر الله , عن ورقة عمل تحضر لتطبيقها خلال شهر رمضان ، مشيراً إلى اجتماع مرتقب واستثنائي مع مدراء التجارة الداخلية في المحافظات برئاسة الوزير الغربي لوضع خطة يعمل في ضوئها لضبط الأسواق.

وأكد نصر الله أن الوزارة بكامل مديرياتها تعمل على مدار الساعة ، وجهود الوزارة بدت واضحة على أرض الواقع من خلال آراء المواطنين ورضاهم وإن لم تكن بشكل كامل ، علماً أن الوزارة تواصل مساعيها لتحقيق المزيد من الإجراءات بهدف الوصول إلى مرحلة الرضا التام من قبل المواطنين ، منوّهاً بالتعاون الملحوظ مؤخراً من قبل المواطن، وذلك بتفعيل ثقافة الشكوى من خلال عين المواطن الذي يستقبل الشكاوى بشكل يومي ، وتتم معالجتها فوراً ، ما ترك حالة خوف عند التجار من التلاعب والغش.

واعتبر نصر الله أنه مع عودة الأمن والأمان للمناطق يتطلب استنفار كامل ومضاعفة الجهود من دوريات الرقابة وضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ، مضيفاً إنه سيتم تعزيز ودعم مؤسسات التدخل الايجابي لتوفير السلع وخلق المنافسة.

ولفت مدير حماية المستهلك إلى أن الوزارة تسعى إلى الأخذ بيد المواطن قدر المستطاع من خلال تنظيم الضبوط وتكثيف الدوريات خاصة في المناطق التي تشهد التلاعب الكبير بالأسعار ، علماً أن أعداد الضبوط المنظمة بحق المخالفين ليست هي المؤشر الوحيد على عمل حماية المستهلك ، فهناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من حالة الغلاء والاحتكار والارتفاعات السعرية سعياً من الوزارة لتخفيض الأسعار قدر المستطاع. مشدداً على تطوير قدرات ومهارات كوادر الرقابة التموينية وصولاً إلى آليات تسمح بالكشف عن المواصفات الحقيقية، وخاصة المواد والمنتجات المستوردة .

ولم يغفل مدير حماية المستهلك ضرورة الاعتماد على أساليب جديدة في العمل الرقابي تتناسب مع تطور الأسواق وتفرع المهن من خلال تنظيم الدوريات على شكل مجموعات رقابية بعد تقسيم المحافظة إلى قطاعات والاعتماد على نظام الدوريات النوعية المختصة بالمواضيع الفنية، مثل دوريات معنية بمراقبة ومتابعة عمل محطات الوقود وتوزيع المحروقات أو عمل المخابز وإنتاج الرغيف، ودوريات متخصصة بسحب العينات ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات، ويتم التركيز حالياً قبل حلول شهر رمضان على مراقبة المواد الأساسية والمواد التي يرتفع عليها الطلب من المواطن، وخاصة المواد الغذائية لجهة سلامتها وقيمتها السعرية.

المصدر: البعث