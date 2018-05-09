بالفيديو: الدفاعات الجوية السورية تسقط صاروخين إسرائيليين في الكسوة بريف دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بسماع دوي انفجارات في منطقة الكسوة.

في حين ذكرت صفحة “شبكة الإعلام الحربي السوري” على “فيسبوك” أن الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية في المنطقة الجنوبية لدمشق.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء امس الثلاثاء، عن فتح الملاجئ في المستوطنات والقرى العربية في الجولان السوري المحتل بادعاء رصد تحركات لقوات إيرانية في الجانب السوري من هضبة الجولان ومدينة صفد، وأصدرت أوامر تجنيد الاحتياط (الأمر رقم 8).

وقال الجيش إن الأوامر صدرت في أعقاب رصد هذه التحركات وورود معلومات استخبارية عن نية إيران إطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل، دون تحديد موعد لذلك، وأن الملاجئ فتحت من باب الاحتياط حاليا بحسب موقع “عرب 48”.

وجاء في بيان الجيش أنه اتخذ هذا القرار في أعقاب رصد عدد من التحركات المشبوهة من قبل القوات الإيرانية في سوريا، وأنه قرر كذلك رفع حالة التأهب وتعليمات الأمن وحماية المواطنين، وحث السلطات المحلية في مستوطنات والقرى العربية بالجولان على فتح الملاجئ.

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