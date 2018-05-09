شهداء وجرحى جراء سقوط قذائف صاروخية في المرجة بوسط دمشق

أفادت مراسلة RT، اليوم الأربعاء، بسقوط قذيفتين صاروخيتين في العاصمة دمشق، واحدة في منطقة المرجة والثانية في المزرعة، مصدرهما حي الحجر الأسود جنوبي العاصمة وأنباء عن سقوط ضحايا.

ونقلت مراسلتنا عن مصادر في قيادة شرطة دمشق وشهود عيان أن دوي الانفجار الأول كان بسبب سقوط قذيفة صاروخية على منطقة المرجة، تحديداً برج دمشق القريب من حي البحصة.

في حين سقطت القذيفة الصاروخية الثانية في ساحة الميسات بمنطقة المزرعة.

وأشارت مراسلتنا إلى أن مصدر القذيفتين هو حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك، الذين يتواجد فيهما بقايا مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت مراسلتنا إن شظايا القذيفتين شبيهة بالقذائف وهيكل الصواريخ المصنعة من قبل المسلحين بمواد عالية الانفجار ووزن أكبر من قذائف الهاون العادية.