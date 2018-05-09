في يوم واحد.. عضوان في مجلس الشعب يطلبان الاستقالة

في يوم واحد.. عضوان في مجلس الشعب يطلبان الاستقالة

شهد البرلمان السوري تقديم طلبات استقالة اثنين من أعضائه أمس الإثنين، أحدهم لينال منصباً أعلى، والآخر “احتجاجاً على الفساد والمحسوبيات” على حد تعبيره.

وبحسب “الوطن أون لاين”، استقال عضو “مجلس الشعب” جهاد اللحام أمس من المجلس، بعد ترشيحه لمنصب رئيس “المحكمة الدستورية العليا”، كون القانون لايسمح له بالجمع بين المنصبين.

وأصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 165 لـ2018، القاضي بتسمية محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

واللحام من مواليد دمشق 1954، وشغل منصب رئيس “مجلس الشعب” في الدورة الماضية 2012- 2016، وكان قبلها نقيب محامي دمشق عام 2005.

أما عضو المجلس الآخر المستقيل، فهو شيخ عشيرة (الجعابات) في قبيلة ولدة بالرقة، فيصل السيباط، والذي قال في فيديو مسجل انتشر على وسائل التواصيل الاجتماعي، إنه سيقدم أوراق استقالته من المجلس في السابع من أيار الجاري مع الوثائق التي تدين من وصفهم بـ”الفاسدين”.

وأرجع السيباط سبب استقالته إلى اختيار أسماء في محافظة الرقة لمناصب بالتزوير والمحسوبية، مشيراً إلى أن بعضهم تسلم منصباً في “الاتحاد العام للفلاحين”، بعدما قدم وثيقة مزورة لانتسابه لجمعية فلاحية تبعد 120 كيلومتراً عن منطقته.

وتعتبر استقالة السيباط الأولى من نوعها بتاريخ المجلس في حال قبلت، كونه لم يعلن بعد عن النتيجة في جلسة الأمس.

وكل 4 أعوام تجري الانتخابات البرلمانية وكان آخرها في 2016، وينتخب المجلس رئيساً له ونائباً للرئيس، وأمينين للسر لمدة عام واحد، ويبغ عدد أعضاءه 250 عضواً.

الاقتصادي