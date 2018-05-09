كم ستبيع سوربا كهرباء إلى لبنان مبدئياً ؟

تم التوصل مع شركة كهرباء لبنان إلى اتفاق مبدئي لبيعها 350 ميغا واط كهرباء وفق ما أكدته مصادر في المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائبة .

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق “المبدئي” مع شركة كهرباء لبنان جاء بناء على طلب الأخيرة، منوهة إلى أن العقد حالياً هو قيد التصديق من قبل الجهات الحكومية اللبنانية المختصة.

وأوضحت المصادر أن الكمية المتفق على بيعها للقطر اللبناني “في حال تم تنفيذ الاتفاق” لن يكون لها أي تداعيات سلبية تقنينية على الكميات الموزعة “أي لا تقنين” وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر كميات الغاز الموردة من وزارة النفط والثروة المعدنية إلى محطات توليد الكهرباء والتي لامست عتبة الـ 13 مليون متر مكعب يومياً.

المصدر: داماس بوست