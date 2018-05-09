بدءاً من السبت القادم…40 باص نقل داخلي لجنوب دمشق ستوضع في الخدمة

قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق هيثم ميداني أن “40 باص نقل داخلي جديدة بمواصفات حديثة ستوضع في الخدمة بدءاً من السبت القادم لتخديم جنوب دمشق”.

وأضاف ميداني، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، تتوزع الباصات على ثلاثة خطوط معظمها على خط الدوار الجنوبي الذي يشهد ازدحاماً كبيراً”، مشيراً إلى أنه من “المتوقع زيادة عدد الباصات لـ50 باصاً أو أكثر خلال الفترة القادمة بموجب العقد الموقع مع إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة التي استقدمت الباصات الحديثة من الخارج”.

ولفت ميداني إلى أن” 20 بالمئة من مواصفات الباصات الـ40 مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة”، مبيناً أن “جميع الباصات حديثة بمواصفات متميزة”، منوهاً بأنه “لا تعديل على التعرفة على الإطلاق وبأنها ستبقى كما هي عليه في جميع الخطوط”.

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أنه “من المتوقع حسب التأكيدات الحكومية تشغيل 200 باص نقل داخلي جديدة في محافظة دمشق خلال الشهر القادم وذلك لرفد جميع خطوط العاصمة بباصات نقل داخلي جديدة لتخفيف الازدحام”.

وبيّن ميداني أن “عدد خطوط الباصات 26 خطاً، إضافة إلى وجود 52 خطاً للسرافيس، مبيناً أن عدد الباصات الخاصة إضافة إلى الحكومية لا يتجاوز الـ350 باصاً على مختلف الخطوط، كما أن عدد الميكروباصات يقدر بنحور 1200 سرفيس”.

واوضحت محافظة دمشق، فيما يخص المخالفات، أنه “تم بالتعاون مع فرع المرور وضع دوريات مرور بالقرب من مواقف السرافيس”، مشددة على أن “يتقدم المواطن بشكاوى إلى تلك الدوريات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وخاصة أن تعرفة التاكسي محددة أيضاً بالعداد ولا حجة للسائق بعطل العداد”.

تلفزيون الخبر