هيا مرعشلي: أنتمي إلى سوريا من دون أن أحمل جنسيتها

هيا مرعشلي: أنتمي إلى سوريا من دون أن أحمل جنسيتها

أبدت الممثلة السورية ​هيا مرعشلي​ استياءها من بعض الوسائل الإعلامية لنشرها معلومات مغلوطة من دون أدنى معرفة.

وقالت لموقع “الفن”: لم أخفِ عمري يوماً، وأنا من مواليد شهر أيار 1997، والدي الممثل طارق مرعشلي، وجدي الممثل الراحل ​إبراهيم مرعشلي​، وأمي الممثلة الراحلة ​رندة مرعشلي​ رحمها الله.

وأضافت: أنتمي إلى سوريا بكل ما تعنيه الكلمة من دون أن أحمل جنسيتها، وأنا ممثلة سورية لأن ​الدراما السورية​ رعتني وعلمتني ولها فضل كبير عليّ، ورغم أنني ولدت في دمشق وأعيش فيها، إلا أنني لا أحمل الجنسية السورية بإعتبار أن والدي لبناني وأمي سوريّة.

يُذكر أن مرعشلي ستطل خلال شهر رمضان بمسلسل واحد هو “فوضى”، خصوصاً بعدما تأجل تصوير “​طوق البنات​ 5″، الذي تؤدي فيه أحد أدوار البطولة.