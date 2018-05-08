“الشك” دراما سورية في رمضان على “يوتيوب “

“الشك” دراما سورية في رمضان على “يوتيوب ”

بعدما كان مقرراً أن يتم عرض مسلسل ” الشك ” وهو من تأليف سيف حامد وإخراج مروان بركات خلال الفترة الحالية إلا ان الشركة المنتجة قررت تأجيل عرض العمل لشهر رمضان المبارك حيث سيتم عرضه عبر قناة متخصصة على ” يوتيوب “.

ويشارك في بطولة العمل الممتد على حلقات متصلة مدتها 10 دقائق مجموعة من النجوم السوريين ومنهم بسام كوسا وديمة قندلفت وصفاء سلطان ومحمود نصر ودانة جبر وزينة بارافي وجوان الخضر.

وتدور أحداث العمل ضمن إطار اجتماعي مشوق وبالتحديد حول قصة “ورد ” وزوجته ” مي ” حيث يقومان بدعوة أصدقائهما المقربين في ذكرى زواجهما لتفجر “مي” مفاجأة كبيرة أمام المدعوين .

يشار إلى أن مسلسل ” الشك ” لن يكون الوحيد الذي سيعرض على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتحضر النجم باسم ياخور لتقديم لوحات كوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إدارة المخرج سيف الدين سبيعي لشركة إنتاج تعنى بإنتاج الدراما وغيرها لمواقع التواصل الاجتماعي .