الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 165 لعام 2018

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 165 لعام 2018 القاضي بتسمية السيد محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وتسمية أعضائها من السادة: القاضي بشير إبراهيم دباس، القاضي رسلان علي طرابلسي، القاضي مالك كمال شرف، الدكتورة جميلة مسلم الشربجي، الدكتور سعيد عبد الواحد نحيلي، المحامي عفيف ميخائيل ناصيف، المحامي ماجد رشيد خضرة، المحامي محمد نواف محمد أنور حمادة، السيدة سلوى كضيب، المحامي معتصم سكيكر.

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية