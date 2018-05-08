وزير الاتصالات: بطء الإنترنت في سورية موضوع شائك !!

بين وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير , أنه حاليا يتم تزويد وحدات النفاذ الضوئية بتجيهزات خاصة بزيادة سعة البوابات ، منها ما سعته 500 بوابة ومنها ما سعته 1000 بوابة وسيتم تركيبها خلال 6 أشهر على وحدات النفاذ الضوئية بحسب سعة كل وحدة .

لافتا إلى أن وحدات النفاذ الضوئية عندما تم استيرادها كنا نعمل على ما نسبته ما بين 10% إلى 20% عدد البوابات بالنسبة لعدد الخطوط في هذه الوحدات ، مشيرا إلى أنه في العام 2012 كانت سعة البوابة الدولية لسورية 8 جيجا أما حالياً فسعة البوابة الدولية 180 جيجا .

الظفير بين أن بطء الإنترنت موضوع شائك كونه مرتبط بالمقطع النحاسي الذي يصل بين المركز الهاتفي و منزل المشترك ، لافتا إلى أنه في الأرياف تزيد المسافة عن 3 أو 4 كيلو متر بين المنزل و المركز , وفي هذه الحالة فنياً لن تعمل البوابة بشكل جيد خاصة للسرعات العالية مثل 2 ميغا و 4 ميغا .

وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير لفت إلى أن رفع أسعار الاشتراك بخدمة الـ ADSL الذي حصل بالعام 2016 كان الهدف منه نقل المشتركين بالسرعات الدنيا وهي 256 كيلوبيت / ثا و 512 كيلوبيت / ثا إلى السرعات الأعلى وهي 1 ميغابيت / ثا و 2 ميغابيت / ثا.

المصدر: موقع “B2B-SY”