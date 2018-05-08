مسلحون يستهدفون “حافلات إرهابيين” قبلوا التسوية في حماة السورية

بدأ تجهيز الدفعة الثانية من الحافلات لإخراج المسلحين غير الراغبين بالتسوية مع الدولة السورية وعائلاتهم من ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي إلى نقطة التجميع قرب جسر مدينة الرستن لنقلهم في وقت لاحق إلى شمالي سوريا.

وقالت وكالة “سانا” في تقرير “إن إرهابيين استهدفوا بقذيفة هاون منطقة تجمع الحافلات المخصصة لإخراج الإرهابيين بالقرب من جسر الرستن من جهة حماة دون وقوع إصابات”.

مشيرة إلى أنه في وقت سابق من اليوم الثلاثاء “واصل الإرهابيون تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج غير الراغبين بالتسوية من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى الشمال السوري”.

وأفاد مراسل الوكالة في حمص بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريفي حمص وحماة سلمت سيارة مركبا عليها راجمة صواريخ وسيارة مزودة برشاش متوسط وقذائف مدفع جهنم وهاون ومدفع إضافة إلى قذائف دبابات ومدفع “ب م ب” مع قذائفه وألغام يدوية وذخائر متنوعة.

“كما سلم الإرهابيون خلال الأيام الماضية 6 دبابات و3 عربات “ب م ب” وعربتي شيلكا وأعدادا كبيرة من مدافع الهاون ومدافع أخرى متنوعة وكميات من القذائف الصاروخية والهاون”، بحسب “سانا”.

ولفت المراسل إلى أن التحضيرات جارية “لإخراج دفعة ثانية من الإرهابيين وعائلاتهم عبر ممر الرستن على اتجاه حماة وذلك بعد أن تم مساء أمس إخراج الدفعة الأولى عبر 62 حافلة ونقلها إلى شمال سوريا”.