المشفى «الياباني» بقبضة الجيش.. والخناق يضيق على داعش جنوب العاصمة

لم تثنِ الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها العاصمة أمس، الجيش العربي السوري عن مواصلة تقدمه لحسم معركة جنوب دمشق ودحره لتنظيم داعش الإرهابي التي باتت حالة الانهيار والذعر تلازم صفوفه.

وبينما أحكمت وحدات من الجيش والقوات الرديفة والحليفة سيطرتها على عدد من كتل الأبنية في القسم الشمالي الغربي من منطقة الحجر الأسود، سيطرت أخرى على المشفى الياباني الفاصل بين شارع فلسطين وبلدة يلدا وجميع الكتل المحيطة به.

ورغم غزارة الأمطار التي شهدتها مدينة دمشق أمس، تابعت وحدات الجيش والقوات الرديفة والحليفة التقدم في عملياتها ضد فلول المسلحين ووسعت نطاق سيطرتها في منطقة «الجزيرة» الواقعة في القسم الشمالي من الحجر الأسود بالتوازي مع رمايات بسلاح المدفعية وضربات جوية طالت أوكارهم وتحصيناتهم في المنطقة.

ووفق ما تحدثت به مصادر ميدانية لـ«الوطن»، فقد ضيّقت وحدات الجيش المتقدمة من غرب الحجر الأسود الخناق على مسلحي داعش في منطقة «الجزيرة» بعد اشتباكات عنيفة، أسفرت عن استعادة السيطرة على مسجد الشافعي وثانوية تقنيات الحاسوب وعدد من كتل الأبنية وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد وسط حالة من الانهيار والذعر في صفوفهم.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات ترافقت مع رمايات دقيقة من سلاح المدفعية وضربات جوية محكمة طالت تحصينات وأوكار الإرهابيين ومحاور تسللهم وإمدادهم في الجزء الشمالي والشمالي الغربي من الحجر الأسود باتجاه القسم الجنوبي من مخيم اليرموك.

يأتي هذا التقدم الجديد، بعد أن أحكمت وحدات من الجيش أول من أمس، سيطرتها على مداخل معظم الجادات والعديد من كتل الأبنية في الجزء الشمالي من الحجر الأسود والذي يطلق عليه مصطلح «الجزيرة» المكونة من كتل أبنية عشوائية كثيفة ومحصورة بين الطريق الممتد من منطقة الأعلاف غرباً ودوار الناحية شرقاً، ومن مفرق «أبو هايل» جنوباً وشارع سوق السيارات شمالاً المتصل مع مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وتقدر مساحتها بأقل من ربع مساحة منطقة الحجر الأسود.

على خط مواز، لفتت المصادر، إلى أن قوات الجيش المتقدمة من حي الزين جنوب حي التقدم وبعد أن وسعت من نطاق سيطرتها باتجاه الشمال ووصلت إلى مشارف شارع العروبة بحي التقدم أول من أمس، خاضت معارك عنيفة مع مسلحي داعش وكبدتهم خسائر فادحة.

على خط مواز، أفادت مصادر ميدانية أخرى، بأن وحدات أخرى من الجيش سيطرت على المشفى الياباني الفاصل بين شارع فلسطين التابع لمخيم اليرموك ويقع في القسم الشرقي من المخيم وبين بلدة يلدا وجميع الكتل المحيطة به. وأكدت المصادر، أن التقدم لا يزال مستمراً ضد تنظيم داعش على أكثر من محور.

وكذلك شهد محور قاطع الشهداء في القسم الشرقي من المخيم في شارع فلسطين معارك عنيفة بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم، وسط قصف لسلاح الجو ورمايات مدفعية وصاروخية مكثفة نفذها الجيش على نقاط الإرهابيين في هذا المحور.

وبالترافق مع ذلك، نفذ الجيش أمس، رمايات مدفعية استهدفت مواقع ونقاط تنظيم داعش في مخيم اليرموك والحجر الأسود، على حين استهدف تحركات الإرهابيين بسلاح الدوشكا في محور الزبير بالجزء الجنوبي من حي التضامن، بحسب ما ذكرت مصادر أهلية لـ«الوطن».

وأقرت مواقع إلكترونية معارضة، بأن قوات الجيش تمكنت من اقتحام تحصينات ومواقع للإرهابيين على عدة محاور في جنوب العاصمة، على حين ذكرت مصادر إعلامية معارضة أن اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحي داعش جرت بشكل متفاوت على محاور في مخيم اليرموك وحي التضامن والحجر الأسود، وسط قصف صاروخي متبادل بين الطرفين.

في المقابل، استهدف الإرهابيون المنتشرون في مخيم اليرموك بالرصاص المتفجر منطقة الزاهرة وحيي التضامن وبستان الدور، بحسب صفحات على «فيسبوك»، على حين انفجرت قذيفتي هاون في منطقة الزاهرة مصدرها إرهابيو المخيم، من دون ورود أنباء عن إصابات.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أعلن في وقت سابق، أن قوات الجيش العربي السوري، شارفت على الانتهاء من عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق من الإرهابيين.