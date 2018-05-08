جديد الشؤون الصحية في دمشق.. ضوء قاتل “للبرغش”

أشار د. ماهر ريا مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق إلى أن ورشات رش المبيدات تقوم بشكل يومي بالبدء بالرش من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السابعة عن طريق سيارتين محملتين بالمواد المطلوبة تقومان بالرش للمناطق المتفق عليها بحيث يتم تطبيق البرنامج الخاص برش المناطق ويتم توقيع المهمة بعد الانتهاء من مختار المنطقة التي نفذت فيها مهمة الرش ومن مديرية النظافة، وهناك واردية مسائية تعمل من الساعة السابعة مساء لتنفيذ مهمة الرش، علماً أننا بدأنا من الأول من نيسان ومستمرون حتى الأول من تشرين الثاني، وكذلك باستخدام الرش الضبابي من خلال جهاز موجه في كل الاتجاهات ونقوم برش الحدائق أيضاً، إضافة إلى الأشجار الموزعة على أطراف الشوارع العامة ويتم غسيل الحاويات بمعدل مرة إلى مرتين بشكل شهري بالتعاون والتنسيق مع مديرية النظافة، وعادة تبدأ مديرية الشؤون الصحية عمليات الرش في منتصف الشهر الرابع ولكن خلافاً لما هو متوقع وبسبب عدم هطول الأمطار بشكل كاف وهجوم موجة حر مفاجئة تمّ البدء بعمليات الرش مبكراً.

وأشار إلى أن منطقة المزة (86) يتم رشها بشكل يومي وتوجد فيها زواحف وقوارض كثيرة وحشرات، وقال د. ريا: المناطق التي تحتاج لرشها بالمبيدات أكثر من مرة في الأسبوع نقوم بتنفيذ مهمات فيها.

جديد الشؤون الصحية

تم تركيب قاتلات حشرات على نهر الروضة وهي ضوء قاتل للبرغش وتم استحضار 200 جهاز لتجريبه والتأكد من مدى فعاليته ونجاحه ليصار إلى تركيبه في كل أرجاء مدينة دمشق، علماً أن الجهاز المذكور يقتل أكثر من 3000 حشرة بشكل يومي وتنظيفه أوتوماتيكي، حالياً يتم التركيب على أطراف الأنهار وله شكل جمالي للمنطقة وألوانه جذابة يتم تركيبه على أعمدة الكهرباء.

والنموذج خاص بالمحافظة تم تركيب خمسين جهازاً والتجريب في المناطق المجاورة ولاحقاً سيتم تركيبها على أطراف نهر بردى وهي فكرة الشؤون الصحية ولا يستطيع أحد سرقتها أو فكها.

بدوره سامر حمود مختار حي الورود في منطقة دمر الغربية أوضح أن الورشات قامت برش الحي من أوله وحتى نهايته مؤكداً تعاون الشؤون الصحية في تزويدهم بالمواد السمية الخاصة بقتل القوارض والحشرات.

المصدر: تشرين