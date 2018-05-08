ثلاثة أسباب وراء استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو في الأسواق

واصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي استقراره النسبي خلال تعاملات هذا الأسبوع في السوق الموازية، إذ بلغ سعر صرف الليرة (وسطياً) حوالي 440 ليرة سورية مقابل الدولار.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لـ” مركز دمشق للأبحاث مداد”، فإن ذلك يعود إثر استمرار الدعم الذي تتلاقاه الليرة من استمرار تدفق الحوالات من الخارج، وتراجع عمليات المضاربة، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في السوق العالمية بعد التحسن الذي شهده في الأسبوع الماضي.

أما في السوق الرسمية، فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، مع استمرار مصرف سورية المركزي بتثبيت سعر زوج الدولار الأمريكي /الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية وفقا لما إطلع عليه موقع “B2B-SY” خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد تابعت الليرة السورية تحسنها، إذ انخفض زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 530 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع، مقارنة بمستوى 536 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 1.12%، كما تحسنت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 1.57%، لينخفض زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 522.59 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 530.9 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.