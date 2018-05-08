أردوغان يكشف “جملة خطيرة” قالها له شارون

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الامتحان الذي على أساسه سيتحدد مستقبل البشرية، وذلك في كلمته خلال مراسم توزيع “جوائز سلام جبل الزيتون”، اليوم الاثنين، في إسطنبول.

وقال أردوغان إن “مستقبل البشرية ستحدده نتيجة الامتحان في موضوع فلسطين والقدس. فإما أن تتجه البشرية نحو النور والحرية والقيم الأخلاقية أو إلى غياهب الظلم والاضطهاد”، وفقا للأناضول.

وأضاف أن “القضية الفلسطينية والقدس ليست مجرد قضية أمة أو منطقة أو مدينة بعينها. إن الفلسطينيين رمز لكل المضطهدين في العالم بسبب الفظائع والمذابح والمظالم التي يتعرضون لها”.

وتابع أردوغان: “صمت المجتمع الدولي تجاه استشهاد العشرات وإصابة الآلاف من الفلسطينيين يشير إلى مستقبل لن يعيش فيه أي شعب أو أي شخص بأمان، فما يحدث في فلسطين وخاصة في القدس يأتي ضمن جهود الظالمين لإضفاء الشرعية بل وحتى لمأسسة الظلم”.

لفت أردوغان إلى “إن منصة القدس تأسست بمبادرة من نسائنا اللاتي عقدن العزم على تقديم العون من أجل النهوض بالقضية الفلسطينية”.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه “لا يمكن استمرار نظام يترك أمن جميع البلدان في العالم رهنًا لمصالح بل وحتى لأهواء 5 بلدان فقط، مبيناً أن إصلاح الأمم المتحدة بات ضرورة حتمية”.

وأضاف أردوغان: “وصل رياء المجتمع الدولي وخاصة الهيئات المعنية بإرساء الأمن والسلام إلى مدى لا يمكن تحمله، ونحن نعلن اعتراضنا على ذلك بقولنا إن العالم أكبر من 5 دول”.

وحول مساعدات بلاده للاجئين السوريين في تركيا، قال أردوغان: “بلغ حجم المساعدات التركية المقدمة للسوريين في تركيا حتى اليوم 31 مليار دولار”.

ولفت أردوغان إلى أنه خلال مقابلة مع (أرييل) شارون

“أخبرني بشيء مثير للاهتمام. قال إن أكثر اللحظات سعادة في حياته هي عندما يكون في مهمة على ظهر دبابة لقتل الفلسطينيين. هل تستطيعون تخيل ذلك؟ هذه هي سجاياهم وأخلاقهم”.