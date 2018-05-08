كيف تعرف ما يجمعه عنك واتسآب من بيانات؟

كيف تعرف ما يجمعه عنك واتسآب من بيانات؟

تعرّض موقع فيسوك في الآونة الأخيرة لهجوم كبير عندما تم الإبلاغ عن أن البيانات الخاصة بنحو 87 مليون مستخدم تمت مشاركتها مع شركة “كامبريدج أناليتيكا”، وهذه الحادثة أثارت جدلاً بين المستخدمين على مستوى العالم، حول مقدار المعلومات التي يعرفها Facebook عن مستخدميه ومستخدمي التطبيقات المملوكة له، مثل واتسآب، الذي يخزن بعض المعلومات حول مليارات المستخدمين حول العالم، والتي يمكنك تنزيلها الآن بفضل قواعد خصوصية البيانات الجديدة للاتحاد الأوروبي والتي تدخل حيز التنفيذ في 25 أيار الحالي. أيار

إليكم طريقة معرفة المعلومات التى يجمعها عنك واتساب، وطريقة تحميلها بسهولة:

– قم بالدخول على تطبيق واتسآب

– ادخل على الإعدادات اضغط على Account ومنها Request account info

– بعد ذلك اختر Request report وستتلقى بعد ساعات قليلة تقرير بالمعلومات التي يعرفها عنك.

– وللتحميل قم بالدخول على الإعدادات وبعدها Account Request account info بعد ذلك اختر Downl.

(اليوم السابع)