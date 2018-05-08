خميس: خلال يومين نتائج زيادة الرواتب للعسكريين

أعلن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس عن لجنة لدراسة زيادة الرواتب للعسكريين ومن المقرر أن تظهر نتائج الزيادة خلال يومين، مؤكداً أن قرار زيادة الرواتب والأجور موجود لكن الأولوية للقوات المسلحة.

وافتتح مجلس الشعب دورته العادية السابعة للدور التشريعي الثاني بحضور الحكومة تخللتها 63 مداخلة للنواب تبادلت فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية العديد من التساؤلات والإجابات والمداخلات تتعلق بالمصالح العامة للمواطن من خدمات.

وفي كلمة له في المجلس أضاف خميس: “نسعى لأن تكون زيادة الرواتب من السيولة ومن الواردات وليس من التضخم”.

وأكد خميس أن الحكومة لم تقصر بأي شيء من الخدمات ضمن الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أنها تواصل العمل على تأمين متطلبات المواطنين في ظل التحديات التي تمر بها سورية واستثمار الانتصارات النوعية التي تحققها القوات المسلحة يوماً بعد يوم بمواجهة التنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق.

وأوضح خميس أن الحكومة تتابع ما تم وضعه من خطط ورؤى ومشاريع في البيان الحكومي بشكل كامل وذلك عبر الوزارات واللجان المختصة واجتماعات مجلس الوزراء والاستجابة للمتغيرات.

هناء غانم / الوطن