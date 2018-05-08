وئام وهاب: حزب الله حرمني 300 صوت و الحزب يدعوه للهدوء

شن رئيس حزب التوحيد العربي، في لبنان، وئام وهاب، اليوم الإثنين، هجوماً حاداً على “حزب الله” على خلفية هزيمته في الانتخابات النيابية التي نظمت أمس الأحد.

وقال في تغريدة: “نلت 7340 صوتاً ونال مروان حمادة 7266 صوتاً وربح مروان حماده لذا أطلب من النائب حمادة شكر حزب الله الذي ساهم في إنجاحه عندما حرمنا من 300 صوت وإلى المجلس الدستوري للطعن بالتزوير لمنعنا من إسقاط حمادة”.

ما استدعى رداً من الحزب، الذي أوضح في بيان: “تؤكد العلاقات الإعلامية في حزب الله أن ما صدر من اتهامات من قبل الوزير الصديق وئام وهّاب بحق أحد المسؤولين في حزب الله مرفوضة شكلاً ومضموناً ولا تمت الى الحقيقة بصلة، وإننا إذ نعتقد أن الالتباسات بين الحلفاء لا تُعالج بمثل هذه الطريقة، فإننا ندعو الوزير وئام وهّاب إلى الهدوء والتروي والتأمل”.

الوزير السابق يطرد مذيعة على الهواء

وغير بعيد عن نتائج الانتخابات وردود الفعل، قام رئيس حزب التوحيد العربي والوزير اللبناني السابق وئام وهاب بدفع مراسلة قناة LBC جوانا نصر الدين أثناء حوار معه حول نتيجة الانتخابات اللبنانية.

وكالات