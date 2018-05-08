بالخطوات.. طريقة تكبير حجم الخط على هاتف آيفون

تمتلك هواتف آيفون الحديثة شاشات أكبر بكثير مما كانت عليه من قبل، مما يعني وجود مساحة أكبر لتوسيع حجم الخط الخاص بالنظام الافتراضي، ويُعد تكبير حجم النص الافتراضي على هواتف آيفون أمرًا شائعًا بشكل كبير، إذ كشفت دراسة قام بها مطوّر برامج مؤخرًا أن 20 % من مستخدمي أجهزة آبل يفضلون استخدام خط كبير الحجم عن الكتابة على هواتفهم.

وإذا كنت من محبي الخط الكبير على الهاتف، تعرّف إلى الخطوات اللازمة التي تساعدك في تكبير خط آيفون.

– قم بالدخول على الإعدادات ومنها General

– اضغط على خيار Accessibility وبعدها Larger Text

-سيكون عليك ضبط شريط التمرير في الأسفل إلى حجم المفضل لديك.

وإذا كنت تريد الحصول على أكبر خط اضغط على خيار Larger Accessibility Sizes.

(اليوم السابع)