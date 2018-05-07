عدة حوادث سير على طرقات دمشق

أصيب ثلاثة أشخاص في اصطدام دراجة نارية مع سيارة خاصة على المحلق الجنوبي، ونجم عنه توقيف سائق السيارة والدراجة كما أصيب طفل يبلغ من العمر 16 سنة بكسر في الكتف وتم إسعافه إلى مستشفى المواساة بعد صدمه من سيارة خاصة في منطقة الشيخ سعد.

وفي سياق متصل حسب الجمعية السورية للوقاية على الطرق أدى حادث اصطدام على أوتستراد المزة بين سيارتين إلى إصابة امرأة كانت تقلها إحدى السيارات إصابة خفيفة، وتم ترك السيارتين مع السائقين، وكانت معظم الإصابات كسوراً.

المصدر: تشرين