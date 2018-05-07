الزمان 1989 , هكذا أسقطت سوريا الطائرة الإسرائيلية

دخلت فانتوم F4 ” إسرائيلية ” شريط الحدود بين سوريا ولبنان بمهمة سطع , لاحقها طيار MIG 23 ML من سرب الضمير

لم يشعل الطيار عرب نصر الحارق الإضافي أثناء الملاحقة لكي لا يلفت إنتباه الفانتوم , لكن الفانتوم تنبهت لنشاط خلفها فأشعلت الحوارق لتتسارع وتخرج من تحت هجوم محتمل. والواقع لحظة إشعال الحارق من قبل الفانتوم حصل طيار الميغ 23 على قبض حراري ولثانية رمى صاروخاً حرارياً و بعدها قامت الفانتوم بتشويش راداري كثيف وعادت الطائرة السورية للهبوط.

وجهت تعليمات بتسريع عمليات الإطلاق .

ولكن التقطت البحرية الروسية مكالمات بين حوامات إنقاذ إسرائيلية تفيد عن إنقاذ طيارين الفانتوم قرب رأس الناقورة في لبنان .

الصاروخ الذي أطلقه النقيب عرب نصر ذو الطلة الراقية أعطب ذيل الفانتوم .

لم تحسب طائرة أسقطناها ولكن عرب نصر أسقط الفانتوم التي لم تعود إلى مطار رامات ديفيد.