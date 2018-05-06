فيفي عبده تثير ضجة بملابسها الجريئة

بعد الضجة التي أحدثتها الراقصة سما المصري لإعلانها تقديم برنامج ديني اجتماعي في شهر رمضان المقبل، أثارت فيفي عبده ضجة مماثلة بعدما نشرت مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورته أثناء وجودها في دبي.

وظهرت بشكل اعتبره كثيرون مثير وجريء خاصة وأنها كشفت عن صدرها بشكل واضح ووضعت على رأسها شال أسود مع مكياج قوي وصارخ، وأعلنت من خلاله عن احتفالها بعيد ميلادها، وأعمالها في شهر رمضان الكريم وبعده.

وأعلنت عبر حديثها، تقديمها برنامجاً تلفزيونياً دينياً اجتماعيا جديدا يحمل عنوان “لمّة العيلة”، على شاشة قناة النهار الفضائية، خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وتعرضت فيفي لانتقادات لا تقل عما تعرضت له المصري، حيث يعتبر البعض تقديم الراقصات لبرامج اجتماية ودينية أمر غير لائق.

وأكدت فيفي عن مشاركتها لأول مرة، في مسلسل كوميدي من إنتاج مصري أميركي، مؤكدة أنها ستبدأ تصوير مشاهده عقب شهر رمضان.

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