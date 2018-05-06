بالصور: نجم شهير ينفق آلاف الدولارات على قبره المستقبلي والغريب

بالصور: نجم شهير ينفق آلاف الدولارات على قبره المستقبلي والغريب

نشر الممثل يعقوب يافرو صور قبر الذي يعده لموته، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاحتماعي.

وأوضح الفنان البالغ من العمر 64 عاماً أنه أنفق مبلغ 35 الف ليرة تركية (8400 دولار اميركي) على قبره المستقبلي.

وقال: “اعجبني مكاني كثيراً، وعندما انظر اليه اشعر اني اريد ان اموت فوراً”.

يُذكر أن شارك في عدد كبير من المسلسلات التركية، منها “من اجل بناتي” الذي دارت أحداثه حول طريقة توطيد العلاقات الأسرية تحت جناح الأب، كما تناول مجموعة من المشاكل الاجتماعية والنفسية، ونال حين عرضه نسب متابعة عالية في تركيا.