بعد فترة من الصمت.. سوزان نجم الدين “تقصف جبهة” كارلا حدّاد

بعد واقعة الميوركس دور الشهيرة حينما قاطعت الإعلامية كارلا حدّاد التي كانت تقدم الحفل النجمة السورية سوزان نجم الدين، أثناء كلمتها عند تسلّمها الجائزة، والتي برّرتها بأنّ المخرج “يصرخ” في أذنها لكي (تلتزم بالوقت المحدد)، خرجت كارلا حدّاد على “تويتر” لتؤكّد أنّ المخرج هو من كان يطلب منها مقاطعة نجم الدين من أجل الالتزام بالوقت، وقالت إنّ جوع سوزان نجم الدين للشهرة هو ما وضعها في هذا الموقف المحرج.

ولكنّ سوزان نجم الدين التي آثارت الصمت من حينها خرجت اليوم عن صمتها بردّ بالغ نشرته على حسابها، وهو مقال نشره الكاتب الصحافي السوري جورج عربجي، عن أصول سوزان نجم الدين وعن والدها ووالدتها، و”موهبتها الفنّية وبداياتها التي شغلت بال الجميع”.

وفي سياق ردّه قال: “أعتقد أنّكِ بذات الوقت قد وقعتِ على الأرض بسبب سوء خبرتك بقيادة دراجتك الهوائية الزهرية اللون ذات الأربعة دواليب.. أو بسبب قلة اهتمام والديكِ بتعليمك قيادة الدراجة الهوائية (ذات الأربعة دواليب)….. واليوم…… قد وقعتِ مرةً أخرى… وأيضاً بسبب سوء خبرتك الإعلامية ولباقتك التربوية…. أو بسبب قلة اهتمام والديكِ بتعليمك أصول الأدب”.

وأضاف: “ولكن حتى مَن ربّاكِ لن تعجبه وقاحتك عندما وصفتِ فنّانة سورية بحجم سوزان نجم الدين بـ#جوع….

سوزان يا كارلا تنحدر من عائلة عريقة عراقة شرقنا الأوسط….. والدها رحمه الله كان أستاذاً ونائباً وشاعراً وأديباً…..

ووالدتها كانت ومازالت أديبة وشاعرة وسيدة مجتمع من الطراز الرفيع….”.

(نواعم)