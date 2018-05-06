جيني إسبر: لم أتذوق طعم الراحة

اكدت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ ان حياة الفنان لا تعرف معنى الراحة، لأن الأضواء تلاحقه دوماً أينما كان.

وقالت لموقع “الفن” انها خلال هذا العام لم تتذوق طعم الراحة، حيث كانت تنتهي من تصوير مسلسل لتصور مسلسل آخر، عدا اللقاءات والنشاطات الفنية والثقافية والمجتمعية الكثيرة ان كان في سوريا أو لبنان أو الإمارات العربية المتحدة.

وكشفت انها تنتظر شهر رمضان المبارك لتأخذ قسطاً من الراحة، على ان تقضي وقتاً طويلاً مع ابنتها “سيندي” في اللاذقية.

وشاركت إسبر خلال الموسم الدرامي الحالي في ثلاثة مسلسلات هي “​جيران​”، و”​فرصة أخيرة​”، و”​حريم الشاويش​”، على ان تبدأ تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “​سنة ثانية زواج​” خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان موقع “الفن” قد كشف ان إسبر تستعد لتقديم برنامج تلفزيوني ضخم يُعنى بالأزياء والجمال وصيحات الموضة والرياضة والتغذية.