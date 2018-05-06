ميشيل “عون” يطالب بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

اعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون، أن بلاده لم تسيء يوما للاجئين السوريين قائلا “لم نضغط عليهم للعودة غير الآمنة”.

وأضاف عون خلال مقابلة مع قناة “بي بي سي عربي” أنه يطالب بتمكين النازحين من العودة إلى سوريا “التزاما بالقسم الدستوري للمحافظة على الاستقلال وسلامة الأراضي اللبنانية”.

وانتقد الرئيس اللبناني تعامل الأمم المتحدة في تعاطيها مع “موضوع النازحين”، معتبرا أن 80% من المناطق السورية آمنة “ولا مانع من عودة النازحين إليها”.

والجمعة الماضية قال عون، إن بلاده ستحاول إيجاد حل لمشكلة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بمعزل عن رأي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأنها مسألة وجودية وتتعلق بأمن لبنان واستقراره.

وأضاف عون خلال استقباله رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البرلمانية؛ أن لبنان ينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يساعده في إعادة النازحين، ومراقبة هذه العودة، والتأكد من أنها تتم بأمان، لاسيما أن الحكومة السورية لا ترفض إعادة النازحين، على حد قوله.

وفي بداية العام الحالي، أفاد تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان انخفض إلى أقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014.

وفي آذار/ مارس الماضي، قال رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إن معظم اللاجئين السوريين بلبنان يريدون العودة لبلادهم إذا توفر الأمن، مضيفا أن الأمر يتطلب حل مشاكلهم المتعلقة بالسكن والخدمة العسكرية.