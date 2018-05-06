شاهد.. القاضي الشرعي لـ”جيش الإسلام” يحلق ذقنه فور وصوله إلى تركيا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقاضي الأول في “جيش الإسلام” زين الدين عابدين وقد حلق ذقنه بعد وصوله إلى تركيا، عقب خروجه من مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وغير عابدين من شكله فور وصوله إلى تركيا، ما أثار جدلا حول مدى تمسكه بمنهجه الفكري، وتباينت الآراء بين مندد ومساند. وقال مغردون إن الضرورة الأمنية والزمنية حتمت على القاضي أن يتقيد بالمنهج المتبع في البلاد التي حل بها.

زين الدين عابدين القاضي الشرعي لجيش الاسلام حلق ذقنه فور وصوله لتركيا ….يعني فقط كنتم تطيلونها لتجيبوا لنا الشبهة ياشيخ ..؟ pic.twitter.com/cmijC9c8n9 — muhydinlazikani (@muhydinlazikani) ٥ مايو ٢٠١٨

بينما هاجمه آخرون قائلين “إن هذا الرجل من الذين أصدروا الأوامر الشرعية، ولاحقوا الناس بالغوطة بخصوص الدخان وحلاقة الذقن ودباديب عيد الحب والحجاب والاختلاط.. والآن ببساطة يحلق دقنه ومستعد أن يبيع شريعته. ولا تستغربوا لو فتح غدا منظمة تدافع عن حقوق المرأة ويطلب الدعم من الأوروبيين”.

المصدر: مواقع سورية