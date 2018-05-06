مدير منتخب سوريا يتوعد أستراليا

أكد مدير المنتخب السوري، فادي الدباس، أن نتائج قرعة كأس آسيا لكرة القدم 2019، منحت منتخب بلاده فرصة ليثبت للآخرين ولقارة آسيا أحقيته في التأهل إلى كأس العالم 2018.

أوقعت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، التي جرى سحبها، أمس الجمعة، في دبي، منتخب سوريا بنظيره الأسترالي، حامل اللقب، الذي أقصاه من الملحق الأسيوي المؤهل لمونديال 2018، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية إلى جانب منتخبين عربيين آخرين، وهما الأردني والفلسطيني.

وقال فادي الدباس إن منتخبه كان سيتأهل إلى كأس العالم 2018، لولا القائم الذي خذله في الدقيقة الأخيرة من عمر مباراته أمام نظيره الأسترالي، مشيرا إلى أن جميع المباريات صعبة وتحتاج إلى تركيز واستعداد كبيرين فكل المنتخبات المتأهلة إلى هذا المحفل الآسيوي الكبير استحقت تأهلها وستبذل جهدها للظهور بشكل جيد.

وأوضح الدباس أنه سيتم تعويض عدم تأهله إلى مونديال روسيا من خلال بطولة كأس أمم آسيا عبر تقديم عروض قوية وتحقيق نتائج مميزة تليق بسمعة منتخب نسور قاسيون وسيبذل أقصى الجهد للاستعداد بالشكل الأمثل للبطولة.

ومن جانبه، قال الألماني بيرند شتانغه، مدرب المنتخب السوري: “من الرائع أن تلعب ضد منتخب استراليا مجدداً وأن تظهر بأنك قد تعلمت من أخطاء الماضي.. إنه تحد كبير وهناك مباراتان مهمتان ضد منتخبي فلسطين والأردن وعلينا ألا نقلل من قدرات هذين المنتخبين وألا نرتكب الأخطاء مجددا”.

وأضاف المدرب الألماني: “مهمتنا ليست سهلة لكننا نشعر بالثقة وهدفنا المرحلي هو التأهل إلى الدور الثاني ولدينا منتخب قوي ونحن مرتاحون وواثقون بخطة استعدادنا للنهائيات مشيرا إلى أن المنتخب سيحظى بدعم جماهيري كبير في الإمارات على عكس ما كان حصل في ماليزيا”.

المصدر: “sana.sy”