الرواتب الضعيفة والإعلام المنافق والعهر الإداري..أهم أركان الفساد السوري العميق الممنهج

كتب عبد الرحمن تيشوري عن أركان الفساد السوري العميق القديم المنظم الممنهج الممركز المقونن وضرورة المعالجة ووضع الحلول الجذرية لكل سبب ومشكلة حتى ننجح مصنفا أهم تلك الأركان بالتالي:

1- رواتب ضعيفة تشجع على الفساد وتبرره

2- اعلام منافق في اغلب الاحيان يلمع المسؤول غير مهني وغير استقصائي

3- رقابة مترهلة لاحقة انتقائية غير فعالة تحمي الفساد

4- عدم وجود معايير ونظم انتقاء وتقييم للمديرين

5- تدخل الامن والحزب في التعيين لصالح الاسوأ والاقل كفاءة في كثير من الحالات سابقا

6- النفاق والعهر الاداري / ثقافة حاضر معلم /

7- تدعيش وتشبيح وتعفيش اداري ووهابية ادارية

8- الولاء اكثر من الاداء وبازار بيع وشراء المناصب والمواقع

9- تحريك المواطن وتدويخه وعدم تحريك الملف والورق

10- تخريب معاهد ومدارس الادارة والسياسة وخلق الانزياح الوظيفي / الاداري لا يعمل بالادارة ومهمش

11- تعليم تلقيني بصمي حفظي غير تحليلي وتركيبي / تضع الوزارة نسب الرسوب سلفا ومسبقا

12- مناهج منحرفة هزوانية / طش طش تميل للميوعة ونكران الوطن

13- غياب المحاسبة الشديدة الرادعة / اذا قتلت وجع واذا اطعمت شبع /

14- عدم وجود قادة الصف الثاني بسبب ابدية الادارات وذهنية الاقصاء وابعاد الكفاءات

الخبير السوري