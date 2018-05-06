شركات صينية وروسية تستثمر في ماروتا سيتي قريباً

أكد المدير التنفيذي لشركة “دمشق الشام القابضة” نصوح النابلسي أن الشركة تجري مفاوضات مع عدد من أهم الشركات الروسية والصينية لإنشاء شراكات والقيام بدور أساسي في الاستثمار بمدينتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”.

وبيّن المدير التنفذي لـ”الاقتصادي”، أن المفاوضات وصلت للمراحل النهائية، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستعمل في مجال الإنشاءات والبناء السريع وستساهم في تنفيذ المشروع وتجهيز السكن البديل، إضافة لاستثمارات في عدة مجالات.

وأشار النابلسي، إلى أن العمل مستمر بوتيرة عالية في “ماروتا سيتي” ويتم أسبوعياً منح موافقات جديدة على تصاميم البناء المقدمة من قبل مالكي مقاسم المشروع والمكاتب الهندسية المتعاقدين معها، مع تنفيذ للبنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتشجيع الاستثمار في المدينة.

وأطلقت “محافظة دمشق” في 2016 شركة “دمشق الشام القابضة”، بهدف تنفيذ مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي “ماروتا سيتي” برأسمال قدره 60 مليار ليرة.

وأعلنت الشركة نهاية آذار الماضي، عن تأسيس شركة “روافد دمشق المساهمة المغفلة الخاصة” برأسمال 25.9 مليار ليرة سورية بالاشتراك مع 4 شركات بينها “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” التي يملكها رجل الأعمال رامي مخلوف، وذلك لتنفيذ واستثمار 3 مقاسم سكنية واستثمارية في “ماروتا سيتي”.

ووقّعت “دمشق الشام القابضة” في أيلول الماضي عقداً بـ150 مليار ليرة سورية، مع “شركة أمان” لبناء واستثمار ثلاثة أبراج وخمسة مقاسم سكنية في “ماروتا سيتي”.

الاقتصادي