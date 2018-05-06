طريق الموت من أثريا إلى الرقة يحصد أرواح 23 شخصاً اليوم

لقي أكثر من 20 شخصاً حتفهم مساء السبت وجرح آخرين، جراء اصطدام بولمان محمل بالركاب بسيارة نقل وقود على طريق آثريا – الرقة.

وأودى حادث السير لوفاة 23 شخصاً، إضافةً إلى إصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وقبل يومين، شهد الطريق ذاته حادث سير بين سيارة خاصة وبولمان ما أدى لوفاة عدداً ممن كانوا في البولمان والسيارة.

ويطلق السوريون على طريق أثريا – الرقة اسم “طريق الموت” نظراً لضيق مساره والازدخام الذي يشهده الطريق كونه الوحيد الذي يصل إلى شمال سورية.