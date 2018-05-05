إنستغرام يتحدى “أمازون”… ويطلق ميزة جديدة ماكرة

أضاف موقع إنستغرام ميزة جديدة، قد تعني أن مستخدمي التطبيق سيقضون أوقاتا أكثر في استخدام التطبيق.

وطرح الموقع ميزة تمكن المستخدمين من دفع ثمن حجوزات المطاعم وغيرها من الخدمات دون مغادرة التطبيق، بحسب موقع Express البريطاني.

وكان إنستغرام قد أشار إلى خطط للتوسع في التجارة الإلكترونية، وهذا التطور الأخير سيقود إلى شائعات بأن الشركة تأمل في منافسة عملاقة التجارة الإلكترونية “أمازون”.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تسجيل بطاقة دفع وتفاصيل أمنية داخل التطبيق، مما يلغي الحاجة إلى الانتقال بعيدا عن إنستغرام للدفع مقابل السلع والخدمات.

وقال إنستغرام لموقع TechCrunch الأمريكي أنه حاليا يختبر ميزة الدفع داخل التطبيق، والتي لا يتم عرضها إلا لشركاء معينين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويبدو أن هذا الابتكار جزء من رغبة إنستغرام في “تعميق العلاقة بين الناس والأعمال” التي تحدث عنها التطبيق في آذار الماضي.

يأتي ذلك بعد أن قدمت خدمة WeChat الشهيرة في الصين للمستخدمين القدرة على تحويل الأموال إلى بعضهم البعض.