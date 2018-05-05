كندة علوش تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. تعرفوا على السبب !

أثارت النجمة السورية كندة علوش جدلاً كبيراً في أحدث ظهور لها خلال حضورها انطلاق فاعليات مشروع حماية وتحسين صحة الفتيات بحملة “أنتي الأهم” .

وما أثار جدلاً بين رواد مواقع تواصل الاجتماعي هو ظهورها ببطن منتفخ قليلاً مع اكتسابها بعض الوزن الزائد، وظهرت على ملامحها علامات التعب والإرهاق، وهو ما فسره البعض بحملها في طفلها الأول .

وكان قد تردد خلال الأسابيع الماضية الكثير من الأنباء التي تفيد بحمل كندة في طفلها الأول من الفنان عمرو يوسف .

وهو الأمر الذي لم يتم نفيه أو تأكيده من جانب كندة علوش أو عمرو يوسف حتى هذة اللحظة، لكن ما ساعد في انتشار هذة الأخبار في الفترة الأخيرة هو اعتذارها عن كافة الأعمال التي عرضت عليها للمشاركة بها في رمضان .

وكان مسلسل “حجر جهنم” هو أخر أعمال كندة علوش في الدراما والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه العام الماضي، وشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم وهم أروى جودى، وشيرين رضا، وإياد نصار، وفريال يوسف، ومحمود حجازي، وفراس سعيد، وسلوى عثمان، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي .

ليالينا