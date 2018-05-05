هيا مرعشلي مستاءة.. و السبب ؟

عبّرت الممثلة السورية ​هيا مرعشلي​ عن إستيائها من كثرة الحسابات والصفحات المزورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت لموقع “الفن” أنها تفكر في توثيق صفحتها الرسمية بالإشارة الزرقاء لتقطع الشك باليقين، ولتؤكد أنها غير مسؤولة عن باقي الصفحات التي تحمل اسمها، مبينة للجمهور أنها غير مسؤولة عن أي منشورات في أي صفحة أخرى.

وأكدت أنها عانت كثيراً من تصريحات ملفقة نسبت إليها، ولم تكن على دراية فيها لا من قريب ولا بعيد، ما سبب لها بعض الإحراج.

يُذكر أن مرعشلي ستطل خلال شهر رمضان بمسلسل واحد هو “فوضى”، خصوصاً بعدما تأجل تصوير “​طوق البنات 5​”، الذي تؤدي فيه أحد أدوار البطولة.