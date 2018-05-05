بالفيديو: ضابط روسي كبير يكشف طيار سوري أسر ضابط إسرائيلي في عملية احترافية

في لقاء حصري قامت به قناة روسيا اليوم في برنامج رحلة في الذاكرة الذي يقدمة الاعلامي خالد الرشد مع جنرال روسي كان قائد اسراب طائرات الروسية السورية المشتركة عبر الجسر الجوي السوفيتي الذي دعم القوات الحكومية السورية في حرب اكتوبر لعام 1973 حيث افصح الجنرال الروسي عن عملية بطولية قام بها طيار سوري بعد اصابة طائرته بصاروخ معادي في اشتباك جوي مع طائرة اسرائيلية حيث يروي الجنرال ان الطيار السوري استطاع واثناء القفز من المظلة من اسر طيار اسرائيلي سقطت طائرته في الاشتباك وكان مجاوراً للطيار السوري اثناء السقوط فااستطاع الطيار السوري من اسر الطيار الاسرائيلي.

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