بالفيديو: عندما قبّل عمر الشريف نجمة “وردة شامية” وتوجها ملكة للجمال… من هي؟

بالفيديو: عندما قبّل عمر الشريف نجمة “وردة شامية” وتوجها ملكة للجمال… من هي؟

تداولت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة السورية روعة ياسين خلال تتويجها ملكة جمال البادية في عام 1999، يد الفنان الراحل عمر الشريف، حين بدت بكامل جمالها بالزي التقليدي، وبعفوية ساحرة أمام النجم العربي العالمي، خلال تقبيلها ووضعه عُصابة الرأس التقليدية على رأسها.

وقالت ياسين في مقابلة سابقة لـ”لها”: “من أشار إليّ ونصح اللجنة باختياري هو النجم الراحل عمر الشريف، والذي لم يسعفني الحظ بلقائه قبل وفاته، فقد كنت أودّ أن أقدم له شكري وامتناني، لكن القدر لم يشأ لي أن أحقق هذه الرغبة، ومع ذلك لا يزال الفرح بهذه الحادثة يغمر قلبي”.

وأضافت: “كلما تذكرت تلك الحادثة، أدرك أن لا شيء يحدث عبثاً في الحياة، فقد كان لقب ملكة الجمال بوابة دخولي الى عالم التمثيل، وشجعني هذا اللقب على تطوير نفسي، وعدم الاتكال على أحد حتى لو كانوا أهلي”.

وتشارك ياسين هذا الموسم في بطولة مسلسل “وردة شامية” من بطولة النجمتين سلافة معمار وشكران مرتجى.

يُذكر أن المسلسل من انتاج “غولدن لاين”، وكتابة مروان قاووق وإخراج تامر إسحق، وتشارك فيه ترسانة من الممثلين السوريين واللبنانيين مثل سلّوم حدّاد ونادين خوري ويوسف حدّاد وعلاء قاسم ونادين تحسين بك وآية طيبا ومحمد خير الجرّاح وزهير رمضان ومعتصم النهار وسعد مينه وجلال شمّوط وروعة ياسين ومجدي مشموشي وطلال مارديني وسميرة بارودي وضحى الدبسّ وجيانا عنيد وعلي سكّر ولينا حوارنة وهيا مرعشلي وأيمن بهنسي ومحمد قنوع واكرم الحلبي وطارق المرعشلي وخالد حيدر ومأمون الفرخ وزينة بارافي وسواهم.