تجربة ناجحة لتعديل دبابات الجيش السوري تثير اعجاب الخبراء العسكريين

تمكنت وحدات الجيش العربي السوري من تحقيق النجاح في معركة الغوطة الشرقية.

ويعود الفضل الكبير في تحقيق النجاح بدحر المجموعات المسلحة الإرهابية في ريف دمشق إلى مدرعات الجيش السوري، وبالأخص دبابات “تي-72إم1” ومركبات المشاة القتالية “بي إم بي 1”.

يُذكر أن الجيش السوري أدخل تعديلات على مدرعاته تهدف إلى تقوية مقاومتها للمقذوفات المضادة.

وتم تحصين دبابات “تي-72إم1” ومدرعات “بي إم بي 1” ضد الإصابة بالقذائف الخارقة للدروع عبر تزويدها بدروع إضافية.

وتمكنت مدرعات الجيش السوري بفضل الدروع الإضافية من تحمل الظروف القتالية القاسية والصمود في ميدان القتال. ولم ترد أنباء عن إصابة الدبابات ذات الدروع الإضافية.

ويرى خبراء عسكريون أن تجربة الجيش السوري مع تعديل وتطوير المدرعات تستحق الاحتذاء بها.