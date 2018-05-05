مصادر: اللجنة المركزية للبعث قبل رمضان.. و تعديلات محتملة في القيادة القطرية

مصادر: اللجنة المركزية للبعث قبل رمضان.. و تعديلات محتملة في القيادة القطرية

من المرجح أن ينعقد اجتماع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي قبيل شهر رمضان المبارك ، وذلك بحسب موقع “صاحبة الجلالة” .

و بحسب المعلومات فإن ترجيحات انعقاد اجتماع اللجنة يأتي بعد تلقي أعضاء اللجنة ملفات لإبداء الرأي و المقترحات باجتماعها.

و قد تلقى 80 عضواً أوراقا حزبية تتضمن مقترحات تتناول النظام الداخلي لحزب البعث العربي الاشتراكي و ملف آخر حول الدستور إضافة إلى أوراق حزبية أخرى تتعلق بالوضع التنظيمي لحزب البعث العربي الاشتراكي.

و بحسب مصادر مطلعة فإنه لا رابط بين الاجتماع و تغييرات في القيادة الحزبية إلا أنه يحق للجنة المركزية إجراء تغييرات في القيادة القطرية.. بينما ليس هناك أي رابط بين الاجتماع و التغييرات الحكومية.