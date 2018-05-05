70% من الحجر اﻷسود في عهدة رجال الجيش

استكمل الجيش العربي السوري سيطرته صباح اليوم على نحو 70% من منطقة الحجر اﻷسود جنوب دمشق ، وذلك بحسب شبكة عاجل الإخبارية .

وحدات الجيش تواصل تقدمها في المنطقة وسط تكثيف استهداف مواقع الإرهابيين على عدة محاور في القسم الشمالي من الحي، بعد فرض السيطرة الكاملة على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود بالكامل.

وقد وسعت وحدات الجيش نطاق سيطرتها في عمق منطقة الحجر الأسود واستعادت مبنى الناحية وصالة نادي عمال القنيطرة ومركز جباية الكهرباء بعد عمليات عسكرية مساء أمس على محور الاعلاف-المقابر وذلك وسط حالة من الانهيار في صفوف الإرهابيين.

ووفق “عاجل” واصلت وحدات من الجيش اليوم التقدم على حساب التنظيمات الإرهابية على جانب محور التقاء القوات الممتد من شرق منطقة الحجر الأسود إلى غربها وثبتت نقاطها في المنطقة بعد تمشيطها وتطهيرها من العبوات الناسفة والألغام.