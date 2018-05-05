إنشاء شركة بين السورية للتجارة وتجار من مصر والكويت لتصدير الخضار والفواكه

إنشاء شركة بين السورية للتجارة وتجار من مصر والكويت لتصدير الخضار والفواكه

عُقد اجتماع يوم الأحد في 22/4/2018 برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع عدد من كبار التجار ومصدري الخضار والفواكه الذين يعملون في مصر والكويت.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء شركة مشتركة بين المؤسسة السورية للتجارة وهؤلاء التجار لتصدير الفائض من المنتجات إلى خارج سورية.

كما ستقدم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لهم ومنها إقامة خط فرز وتوضيب ومركز لاستلام العينات وتسليم الشهادات المخبرية للمنتجات التي تحتاج إلى شهادة مخبرية لتصديرها في سوق الهال بالزبلطاني لتسهيل عمليات التصدير.