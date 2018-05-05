رحلتان إضافيتان لقطار اللاذقية – طرطوس كل يـوم جمعة

باسل يوسف

أكد مدير السكك الحديدية في اللاذقية المهندس عدنان بيطار لشبكة “عاجل” الإخبارية أن مؤسسة الخطوط الحديدية قامت اعتبارا من يوم أمس الجمعة بتسيير رحلات القطار 283 /286 بين طرطوس واللاذقية.

وأشار بيطار إلى أن هذه الخطوة جاءت بهدف تأمين سفر طلاب التعليم المفتوح بين طرطوس واللاذقية خلال أيام الجمعة للفصل الثاني, مبيناً أن الانطلاق من طرطوس عند الساعة7.45 صباحاً, فيما العودة من اللاذقية عند الساعة 15.45 بعد الظهر.

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